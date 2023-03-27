Abanoz nedir? Rüyada abanoz görmek ne anlama geliyor?

Abanoz, bazı ağaçlardan elde edilen kara renkli odundur. En önemli özelliği siyah olması ve semsert olmasıdır. Abanoz eski çağlardan beri çok değerli bir odun olarak bilinir.

RÜYADA ABANOZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada abanoz görmenin çeşitli anlamları vardır.

Rüyada abanozdan yapılmış bir eşya görmek kötü sonuçlarla karşılanacağına delalettir.

Bazen de rüyada abanoz görmek güçlü ve inatçı biriyle tanışılacağına da yorumlanır.

Rüyada abanoz ağacını erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına işarettir.

Ancak abanozu kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet eder.