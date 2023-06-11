ABB'den açıklama: ASKİ bütçesinden 28 milyar TL altyapıya harcansaydı biz şu anda bu konuları konuşmuyor olacaktık

Ankara'nın afet düzeyinde yağış alması kentin çok sayıda yerinde taşkınlara ve sele neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri su baskınlarına müdahale ederken başkentin altyapıdaki sorunlarına dair belediyeden yazılı açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada; bir önceki belediye başkanlığı döneminde Ankara'nın artan nüfusu ve yerleşim yerlerinin altyapı çalışmalarının 'pahalı' denilerek göz ardı edildiği vurgulandı.

Şehir planlamasında yapılan hataların bugün yaşanan baskınlara neden olduğuna işaret edilen açıklamada "Nüfus ve yerleşim artmasına rağmen ‘görünmez’ ve ‘pahalı’ denilerek altyapı ihmal edilmiştir. Gecekondu olan yerlerde yüksek katlı binalar yapılmış, imar artışları ile kent betona boğulmuştur. ASKİ bütçesinden eski dönemde pahalı su satılıp buradan elde edilen gelirle ABB’ye aktarılan 28 milyar TL altyapıya harcansaydı biz şu anda bu konuları konuşmuyor olacaktık" denildi.

ABB'nin yaptığı yazılı basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

“ASKİ BÜTÇESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLE ABB’YE AKTARILAN 28 MİLYAR TL , ALTYAPIYA HARCANSAYDI BİZ ŞU ANDA BU KONULARI KONUŞMUYOR OLACAKTIK”

ASKİ bütçesinden eski dönemde pahalı su satılıp buradan elde edilen gelirle ABB’ye aktarılan 28 milyar TL altyapıya harcansaydı biz şu anda bu konuları konuşmuyor olacaktık. Bu sene ise ASKİ bütçesi -5 milyar liraya bağlandı. Bu duruma rağmen altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, edeceğiz. Yapılan tüm çalışmaları da Ankara halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu konuda geçtiğimiz sene hazırladığımız detaylı raporu

https://www.ankara.bel.tr/akom/afet-bilgilendirme-raporu

adresinden inceleyebilirsiniz.

“ASKİ’NİN PARASINI ANKAPARK’A, BOZUK OTOPARKA, BOZUK HAVUZA, HELİKOPTERLERE, LÜKS ARABALARA VERENLER ÖNCE KENDİLERİNİ SORGULASINLAR”

Kayseri’de, Amasya’da, Kastamonu’da, Samsun’da; kendi yönettikleri yerlerde bunlar ‘afet’ iken Ankara’da ‘mazgal temizliği’ diye açıklama yapanlar gülünç duruma düşmektedir. Bu işten hiç sorumluluk almayıp bizi suçlayanlar önce sorumluluğu kendi dönemlerindeki uygulamalarda aramalıdır. ASKİ’nin parasını Ankapark’a, bozuk otoparka, bozuk havuza, helikopterlere, lüks arabalara verenler önce kendilerini sorgulasınlar.

“‘GÖRÜNMEZ’ VE ‘PAHALI’ DENİLEREK ALTYAPI İHMAL EDİLMİŞTİR”

1991 yılında altyapısı yapılan Keçiören’in nüfusu 1985 yılında 443 binken 2023 yılında 939 bin (yüzde 111 artış) oldu. Aynı yıl altyapısı yapılan Yenimahalle’nin nüfusu 1985 yılında 382 bin, 2023 yılında ise 704 bindir (yüzde 84 artış). 1988 yılında altyapısı yapılan Mamak nüfusu 1985 yılında 379 bin iken 2023 yılında 687 bine (yüzde 81 artış) yükseldi. İlçelerimizin tamamında bu durum söz konusudur. Nüfus ve yerleşim artmasına rağmen ‘görünmez’ ve ‘pahalı’ denilerek altyapı ihmal edilmiştir. Bununla kalınmayıp gecekondu olan yerlerde yüksek katlı binalar yapılmış, imar artışları ile kent betona boğulmuştur. Ankara bir dereler ve bentler kentidir. Bu derelerin üzerleri dahi imara açılmış ve yapılaşmaya gidilmiştir. Dolayısıyla eski hatların kapasitesi deşarj için yetmemekte, geri tepmekte ve seller yaşanmaktadır. Sellerin nedeni olarak mazgalların temizlenmemesini göstermek en hafif tabirle bilgisizliktir.

“İSTASYON CADDESİ 25-30 YIL İHMAL EDİLDİ; 2019’DA GÖREVE GELDİĞİMİZ İLK AYDA SEL BASKININDA VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Örneğin, Keçiören’de hayatını kaybeden vatandaşımızın olduğu Barış Yolu Caddesi’nde göreve geldiğimizde mazgal bile yoktu. 2019 yılında büyük mazgalları ilk biz koyduk. Örneğin Mamak Belediyesi önü, Dereboyu Caddesi, Sağduyu Caddesi’nde araçlar adeta her yağışta yüzer hale geliyordu. Buraların altyapı imalatını tamamladık. Varlık Mahallesinin Ayvalı ve Şentepe’de nüfus artışının yaşanması ve Etlik’teki Şehir Hastanesinin kuruluşu ile yükü arttı. Eski hat burayı kaldıramaz hale geldi ve taşkınlar yaşandı. Buranın da çalışması 92 milyon TL’lik ihale yapılarak başladı, şu anda yapılıyor. Gordion AVM önünde, dere yatağının üzerinde yapılan yapılaşmalardan dolayı taşkınlar oluyordu. Yıllarca ihmal edildi. Burayı 70 milyon TL yatırımla tamamladık. İstasyon Caddesi 25-30 yıl ihmal edildi; 2019’da göreve geldiğimiz ilk ayda sel baskınında vatandaşımız hayatını kaybetti. 220 milyon TL’ye burası yapıldı.

“DSİ, 16 NOKTANIN TAŞKIN RİSKİ TAŞIDIĞINI BELİRTTİ. ABB O DÖNEMDE HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMADI”

Akyurt deresi ıslah çalışmaları 71 milyon TL’lik yatırımla sürüyor. Karataş köyü dere ıslah çalışması 7 milyon TL’ye tamamlandı. Altındağ Çevreli Caddesi 3 milyon TL’ye tamamlandı. Derenin önüne bulvar yapılması sonucu her yağışta sel basan Elektrokent’te imalat ihalesi 89 milyon TL’ye yapıldı, çalışmalar sürüyor. Mamak Hatip Deresi, yani Boğaziçi deresini açık hale getireceğiz, projeler tamamlandı, ihaleye çıkıyoruz. DSİ’nin 2013 yılında Ankara Valiliğine yazdığı yazı sonucunda 16 noktanın taşkın riski taşıdığı ve hemen müdahale edilmesi gerektiği belirtildi. Buna rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi o dönemde hiçbir çalışma yapmadı. Biz ise kritik 16 noktanın 10’unu 4 yılda tamamladık. 1 noktada ise şu anda çalışma sürüyor. 5 noktanın ise proje çalışmaları devam ediyor.

“25 YIL İHMAL EDİLEN BİR KENTTE ADETA ALTYAPI SEFERBERLİĞİ YAŞANIYOR”

Ankara genelinde 2100 kilometre atıksu ve yağmursuyu hattı, 5064 kilometre içme suyu hattı, 662 adet su deposu imalatı ve yenileme, 255 adet sondaj kuyusu imalatı ya da iyileştirme çalışması yapıldı. Yeni yönetim dört yılda, eski yönetimin son dört yılına göre altyapıya 2 kat fazla yatırım yaptı. Toplam 4 milyar tl altyapı yatırımı yapıldı. Yani 25 yıl ihmal edilen bir kentte adeta altyapı seferberliği yaşanıyor.

ANKARA MERKEZDEKİ YAĞIŞ ORTALAMASI 2 KATIN ÜZERİNE ÇIKTI

Artık betonlaşma var. İklim krizi var. Son 7 yılın mayıs ayında Ankara merkezdeki yağış ortalaması 47,2 kilogram iken bu yıl Ankara merkeze 102 kg yağış bıraktı. Bugün Ankara merkez ilçelerde, haziran ayının en kuvvetli yağışı 1 saat içinde dolu yağışı ile birlikte gerçekleşti. Ankara Çayı, kentin ana havzasını taşıyor. 500 yılda bir tekerrür edecek yağış debisine göre yapıldı. Buna rağmen taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızın dolu çalışmasına sebep oldu. Örneğin Tandoğan Köprüsü ve Gençlik Parkı, İncesu Deresi’nin taşması nedeniyle tepti ve buralarda taşkına sebep oldu.