ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a dava açtı

Apple’a bu yıl hem Apple Store hem de üçüncü taraf uygulamalarındaki izlediği politika gereği birçok kez antitröst dava açıldı. En son ise ABD Adalet Bakanlığı’nın dava açtığı ortaya çıktı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; ABD, Apple’ın antitröst yasalarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, yıl bitmeden dava sürecini başlatmak istiyor.

Birçok kez benzer konular nedeniyle davalık olan Apple’a Hindistan’da da antitröst davası açılmıştı. Hatta konuyla ilgili Tinder, dava nedeniyle Apple ile olan ilişkilerine ara vermek istiyor. App Store’da bir süre kullanıcılar Tinder’ı indiremeyebilir.

ABD ve Hindistan’dan önce de Hollanda Apple’a dava açmıştı. Hollanda’nın davasında ise Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu (ACM) ile Apple davalık oldu.