28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a dava açtı

Hollanda ve Hindistan'dan sonra Apple'a bir dava da ABD'den geldi. ABD, Apple'ı antitröst yasalarını ihlal ettiğini gerekçesiyle dava etmeye hazırlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:07
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 16:46
Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı Apple'a dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a dava açtı
+
Aa
-

Apple’a bu yıl hem Apple Store hem de üçüncü taraf uygulamalarındaki izlediği politika gereği birçok kez antitröst dava açıldı. En son ise ABD Adalet Bakanlığı’nın dava açtığı ortaya çıktı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; ABD, Apple’ın antitröst yasalarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, yıl bitmeden dava sürecini başlatmak istiyor.

Birçok kez benzer konular nedeniyle davalık olan Apple’a Hindistan’da da antitröst davası açılmıştı. Hatta konuyla ilgili Tinder, dava nedeniyle Apple ile olan ilişkilerine ara vermek istiyor. App Store’da bir süre kullanıcılar Tinder’ı indiremeyebilir.

ABD ve Hindistan’dan önce de Hollanda Apple’a dava açmıştı. Hollanda’nın davasında ise Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu (ACM) ile Apple davalık oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
2
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
3
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
4
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
5
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
6
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar
7
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölü merkeze almışlar
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Fransa Cezayir’den aldığı doğal gazı yüzde 50 artıracak
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e transfer oldu
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Bozcaada feribot hattına ek sefer
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿Polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı
﻿Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
﻿Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
﻿Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu
﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu
﻿Dev derbinin 11'leri belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.