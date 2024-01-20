ABD Akdeniz'deki savaş gemilerini değiştiriyor

ABD, bölgedeki hakimiyetini sağlayabilmek için Orta Doğu'daki savaş gemisi konuşlandırmasını yeniden düzenliyor; İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüteceği savaşın bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği endişeleri artarken şimdi daha uzun mesafeye bakıyor.

Amfibi bir savaş gemisi olan Bataan, zırhlı araçlarla ve askeri donanımlarla dolu, su alabilen ve çıkarma gemilerini doğrudan denize bırakabilen alt bölmesi olan çok katlı bir saldırı gemisi.

Gemi, Donanmanın yeni yılda evine gönderilen en yeni uçak gemisi USS Gerald Ford'un ardından, şu anda ABD'nin Doğu Akdeniz'deki görev gücüne liderlik ediyor.

Bataan ve iki destek gemisi, USS Mesa Verde ve USS Carter Hall, yaklaşık 2.500 denizci ve denizciden oluşan toplam bir kuvvete sahip.

Görev gücünde kıdemli bir planlamacı olan Deniz Yarbay Jeremy Hawkins, çok rollü deniz kuvvetlerinin yapısının, çatışmanın karmaşık doğası ve ilgili bölgesel gerilim kaynakları açısından ideal olduğunu söylüyor.

Hawkins “Uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekten özerk bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu da bize çok fazla operasyon özgürlüğü sağlıyor. Nerede olursak olalım, Amerika'nın bir parçası üzerinde yüzüyoruz.” dedi.

O konuşurken, bir "atlama jeti" AV-8B Harrier güvertenin üzerinden kükreyerek yükseldi ve pilotların ve destek personelinin hazırlığını sağlamak üzere tasarlanmış bir gece uçuşunu başlattı.

Şu anda 15. haftasında olan Gazze'deki savaş, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husi hareketi de dahil olmak üzere, çoğu İran tarafından desteklenen militan grupları içeren daha geniş bölgedeki birden fazla parlama noktasında gerilimi artırmaya devam ediyor.

Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi Uluslararası Hizmet Okulu'nda kıdemli öğretim görevlisi Gregory Aftandilian, "USS Bataan'ın Doğu Akdeniz'e konuşlandırılmasının iki amacı var" dedi.

Hamas'ın İsrail'deki saldırılarının Gazze'de devam eden saldırıyı tetiklemesinin ardından ABD, Ekim ayında güçlü bir deniz kuvvetleri topluluğu oluşturdu ve Orta Doğu'ya iki uçak gemisi gönderdi.

Bataan, ülkenin ana karasında NATO üyesi Yunanistan ile gerçek atış tatbikatlarına katıldıktan sonra Cuma günü Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Altı aydır denizde olan mürettebatın görev süreleri kriz nedeniyle uzatıldı; ABD ordusu, Donanma ile birlikte Kuzey Carolina merkezli 26. Deniz Seferi Birimi'nin hızlı konuşlanma becerilerine güveniyor.

Bu, keskin nişancıların ve yıkım uzmanlarının günlerini yoğun bakımdaki doktorlar ve istihbarat görevlileriyle yakın çevrede geçirmeleri anlamına geliyor.