ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye uyarısı. 'ABD'li olduğunuzu belli etmeyin'

ABD Ankara Büyükelçiliği, web sitesi üzerinden Türkiye'de yaşayan ABD'liler için 'güvenlik tavsiyesi' yayınladı. Mesajda, ABD'li olunduğunu belli eden kıyafetler giymeme' gibi uyarılar yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye uyarısı. 'ABD'li olduğunuzu belli etmeyin'

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ilgili 'güvenlik tavsiyesi' yayımladı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Birgün'de yer alan habere göre, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgal harekatı nedeniyle Türkiye’de Amerikan karşıtı faaliyetlerin arttığı belirtilen bilgi notunda, ABD hükümeti personeline 'kamuya açık etkinliklere katılımlarınızı azaltın, ABD’li olduğunuzu belli eden kıyafetler giymeyin' uyarıları yapıldı.

buyukelcilik.jpgBilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

“Büyük toplantılar polis varlığının artmasına, yolların kapanmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir eylem tırmanışa geçebilir ve şiddete dönüşebilir. Türkiye’de Amerikan karşıtı faaliyetlerin artması nedeniyle, ülkedeki ABD hükümet personeline, halka açık etkinlikleri ve hareketleri en aza indirmeleri, ABD'ye bağlı kıyafetler giymemeleri, dikkat çekmemeleri ve Güneydoğu'daki ABD Konsolosluğu'nun Adana Konsolosluk Bölgesi'ne seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.”

ABD vatandaşlarına verilen tavsiyeler şöyle sıralandı:

-ABD veya İsrail ile bağlantılı kamuya açık yerlerde dikkatli ve tetikte olun.
-Düşük profilli olun.
-Protesto ve gösterilerin etrafındaki alanlardan kaçının.
-Çevrenizden haberdar olun.
-Güncellemeler için yerel medyayı izleyin.

Tavsiye notunda ABD'nin Adana Konsolosluğu ve İzmir Konsolosluğu'nun geçici olarak ziyarete kapalı olduğu da belirtildi.

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