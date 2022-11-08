9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı

ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı

ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump, yapılan ara seçimlerde oyunu Cumhuriyetçi Parti'den Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 23:49
Takip Et

ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı

ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
+
Aa
-

Amerikan halkı her iki yılda bir kasım ayında yapılan ara seçimlerde 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanıyor.

Trump: çok harika bir gece geçireceğiz

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde eski Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'te oy kullandı.

Trump, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, oyunu kendisi gibi Cumhuriyetçi Parti'den olan Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini belirterek, “Bu çok önemli bir seçim olacak. Bence çok harika bir gece geçireceğiz ve bu heyecan verici" dedi. Trump, ayrıca ABD vatandaşlarını oy kullanmaya çağırdı.

Muhtemel sonuçlar

Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceği, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
5
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
﻿Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
﻿Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı
﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı
﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı
﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.