﻿ABD ara seçimlerinde Trump kime oy verdiğini açıkladı

Amerikan halkı her iki yılda bir kasım ayında yapılan ara seçimlerde 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanıyor.

Trump: çok harika bir gece geçireceğiz

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde eski Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'te oy kullandı.

Trump, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, oyunu kendisi gibi Cumhuriyetçi Parti'den olan Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini belirterek, “Bu çok önemli bir seçim olacak. Bence çok harika bir gece geçireceğiz ve bu heyecan verici" dedi. Trump, ayrıca ABD vatandaşlarını oy kullanmaya çağırdı.

Muhtemel sonuçlar

Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceği, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi öngörülüyor.