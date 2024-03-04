İsrail Üniversitesi'nin raporunda flaş TSK detayı 'Dış Haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı'

Ardan kendi Zentürk YouTube kanalında, dünyanın neredeyse her yerinde konuşulan 3. dünya savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki cepheli gerginlikler zinciri olarak adlandırdığı, Hint Pasifik bölgesinde Çin Halk Cumhuriyetine karşı kurulmuş olan, Japona, Güney Kore Avusturalya ve Filipinler’i kapsayan bir ittifakına değinirken Ukrayna cephesinde NATO ile Rusya arasında yaşanan mücadeleyi aktardı.

Ukrayna ve Hint Pasifik bölgesinde yaşanan gerginliklerin, çatışmaların esas kazançlı çıkanlarının savunma sanayi, petrol ve doğal gaz şirketleri ve ilaç şirketleri olduğunu açıkladı.

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, Tel Aviv üniversitesinde bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda, devletlerin ‘ateş gücü’ raporunun hazırlandığını söyledi. Rapordaki 190’a yakın devletten İsrail’in 10 sene önce, dünyanın en güçlü 11’inci ordusu olduğunu, ancak şu anda 17’nci sıraya kadar gerilediğini belirtti.

Türkiye’nin de listede yer aldığını ve bu listede 8’inci sırada olduğunu söyleyen Zentürk, İran’ın 14. Mısır’ın ise 15. Sırada olduğunu da açıklamasına ekledi.

Listede 8’inci sırada yer alan Türkiye’nin 9’uncu sırada bulunan Pakistan’ı, İtalya’yı ve Fransa’yı geride bıraktığını dile getirdi.