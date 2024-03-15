20 yıl önce bizden fakirdiler şimdi zengin oldular. Ardan Zentürk açıkladı

Ardan Zentürk çektiği videoda Türkiye’nin ekonomisine dair açıklamada bulundu.

Ardan Zentürk çektiği videoda 20 yıl önce bizden arkamızda olan yahut yanımızda yer alan bazı ekonomileri bizi fersah fersah geride bırakan zengilneşme yarattığını belirtti.

Zentürk ayrıca özellikle yanlış ekonomi politikalarla sığınmacı sorununun ürettiği kayıt dışı ekonomiyle bağlantılı fakir ekonominin Türkiye’yi giderek belirli bir orta orta düzet gelir ülke konumuna getirdiğini söyledi.

Zentürk, 2002 – 2003 döneminde başlayan bu süreç Türkiye’nin rakiplerine göre dünyadaki küresel gelişmelere göre nasıl büyük bir yanlış ekonomi kararlarıyla büyük bir zamanı kaybettiğini ve fakirleştiğini göstermesi bakımından önemli olduğu belirtti.

Zentürk, bakın Türkiye esasında son 3 senede kişi başına düşen milli gelirinde % 52'lik bir artış sağlamış bu kötü bir şey değil. Ama sağlanan bu yüzde 52'lik artış ancak ve ancak Türkiye'yi 2003 yılında 20 yıl önceki pozisyonuna getirmiş. Biz Son 20 yılda önce yükselen fakat sonra hızla düşüp sonuç itibariyle 2003'ün 2002'nin çok gerisine düşen bir ekonomi olduğu söyledi.

Ardan Zentürk çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

2003’TE KİŞİ BAŞI GSYİH

2003 Türkiye Cumhuriyeti'nde kişi başına Gayri safi milli hasıla 4685 dolar Aynı yıl Bulgaristan 2711 dolar Romanya 2672 dolar neredeyse Bulgaristan'la Romanya kişi başına Gayri safi millİ hasılada yarımı kadar neredeyse yani %65' imiz kadar Macaristan ise 4 409 dolar yani Macaristan'da bizimle hemen hemen aynı durumda.

2023’TE GSYİH MİKTARLARI

Türkiye 13384 dolar biraz önce söyledim. Bulgaristan 1687 dolar gelmiş geçmiş.

Romanya 1.8013 dolar yarımız kadarmış gelmiş geçmiş

Macaristan 2003'te bizimle aynı düzeyde olan Macaristan bugün 21.76 dolara kişi Baş Gayri safi milli hasılada neredeyse bir katımıza doğru yükselmiş durumda.

İşte bu Türkiye'nin esasında 20 yılda ekonomik açıdan çektiği patinaja eş güdümlü olarak nasıl fakirleştiğini göstermesi bakımından önemli bütün.