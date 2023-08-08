ABD bankalarının notu düşürüldü, New York borsası düştü

New York borsası, Moody’s’in bazı ABD bankalarının kredi notunu indirmesi sonrasında günü düşüşle kapattı.

KAYNAK: AA
ABD bankalarının notu düşürüldü, New York borsası düştü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,42, Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Moody’s’ten 10 bankaya not indirimi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’nin küçük ve orta ölçekli 10 bankasının notunu bir basamak düşürdü. Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial gibi büyük bankaları da olası not indirimi için incelemeye aldı. Moody’s’in bu kararı, pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Goldman Sachs, Bank of America ve JPMorgan Chase gibi banka hisseleri yüzde 1 ila 2 arasında geriledi.

Fed yetkililerinden sıkılaştırma sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların gündemindeydi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırma politikasında aşırıya kaçmak istemediklerini ancak muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını artırmaya başlayacaklarını söyledi. Harker, enflasyonun geçici olduğunu ancak yakından izlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Dış ticaret açığı azaldı, hanehalkı borcu arttı

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ise karışık bir tablo sergiledi. Haziranda dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 65,5 milyar dolara gerilerken, ihracat ve ithalat da düşüş gösterdi. Toptan eşya stokları yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla azalırken, toptan eşya satışları da yüzde 0,7 düştü. Hanehalkı borcu ise ikinci çeyrekte yüzde 0,1 artarak 17,06 trilyon dolara çıktı. Kredi kartı borçları ise ilk kez 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

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