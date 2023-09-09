Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı: 2 yıl sonra revize edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

KAYNAK: AA
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı: 2 yıl sonra revize edildi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayından bu yana politika faizini 1650 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı anımsatılan açıklamada, Banka'nın politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağının ve 2024'te de bu seviyede tutacağının tahmin edildiği, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik olduğu iddia edildi.

Açıklamada, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ortasından bu yana gözle görülür şekilde toparlandığına dikkati çekilerek, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşacağının ve 2024'te nispeten istikrarlı kalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen açıklamada, 2023'te ortalama enflasyonun yüzde 51,9, yıl sonu enflasyonun ise yüzde 65 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

FİTCH, BÜYÜMENİN 2023'TE YÜZDE 4,3'E ULAŞACAĞINI TAHMİN EDİYOR

Fitch Ratings açıklamasında, ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,3'e ulaşacağının, 2024'te ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin seçimlerden sonra NATO müttefikleriyle ilişkileri geliştirmek için hızla harekete geçtiği, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakere sürecini canlandırma niyetinin sinyalini verdiği ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden inşa etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, tahıl koridorunun genişletilmesi konusunda müzakereler yaparak Ukrayna'daki savaş konusunda aktif bir diplomatik rol oynamaya devam ettiği vurgulandı.

Fitch'in olası not yükselmesini sağlayabilecek faktörlere de değinilen açıklamada, mevcut politika normalleştirme ve yeniden dengelenme sürecinin sürdürülebilirliğine olan güvenin artması, bunun sonucunda enflasyonda sürekli bir düşüş de dahil olmak üzere makroekonomik istikrarın iyileşmesinin pozitif etki yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, cari işlemler açığının sürekli daralması, sermaye girişlerinin artması, uluslararası rezervler düzeyinde ve bileşiminde iyileşmeler ve dolarizasyonun azalması nedeniyle dış kırılganlıklardaki azalmanın olası not artırımına neden olabileceği bildirildi.

Fitch, en son 13 Ağustos 2021'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 2 Aralık 2021'de ülkenin not görünümünü negatife çevirmişti.

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