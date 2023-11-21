ABD Başkan adayından BM'ye İsrail eleştirisi

ABD'de gelecek yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olan, DeSantis, Newsmax kanalına verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İsrail'in "kendisini savunmaya ve işi bitirmeye hakkı olduğunu" ileri süren DeSantis, BM'nin konuya dair tutumunu eleştirdi.

DeSantis, "Birleşmiş Milletlerin İsrail'i hedef almasından bıktım. Birleşmiş Milletlere fonları kesmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Basını da eleştiren DeSantis, "Medyanın, İsrail'e, bir hastaneyi patlattıklarını söyleyerek saldırmasından sıkıldım. Bu doğru değil." dedi.