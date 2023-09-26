ABD Başkanı Biden, grevdeki otomotiv işçilerine destek verdi

Biden, işçilerin taleplerine destek verdiğini ve şirketlerin kar paylaşımında adil olması gerektiğini söyledi.

“Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz”

Biden, grev alanında eline aldığı megafonla işçilere hitap etti. İşçilerin yüzde 40’lık maaş zammı talebine destek verdiğini ve “çok daha fazlasını” hak ettiklerini belirtti. “Şirketlerin başı dertteydi, şimdi inanılmaz derecede iyi durumdalar. Sizin de inanılmaz derecede iyi durumda olmanız gerekiyor” diyen Biden, otomotiv sektörünün rekor karlar elde ettiğini ve bunun işçilerle paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Trump’tan eleştiri yağdı

Biden’ın ziyaretine tepki gösteren eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’ın kendisinin Michigan’a gideceğini açıklamasından sonra grevdeki işçileri ziyaret etmeye karar verdiğini iddia etti. Trump, Biden’ı elektrikli araçlar için verdiği yetkinin ABD otomotiv endüstrisini “yok edeceğini” ve “binlerce otomotiv işçisinin işine mal olacağını” öne sürerek sert bir şekilde eleştirdi.

ABD tarihinde bir ilk

Tarihçiler, Biden’ın Michigan ziyaretinin, ABD’nin eski Başkanı Theodore Roosevelt’in 1902’de greve giden kömür işçilerini Beyaz Saray’a davet etmesinden bu yana görevdeki başkanın grev yapan işçilere gösterdiği en büyük desteği temsil ettiğini belirtti. UAW üyesi işçiler bu ayın başında, Ford, General Motors ve Chrysler’in ana şirketi Stellantis’i hedef alan bir grev ilan ederek, üç büyük otomobil şirketinden daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep etti.