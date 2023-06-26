ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştü.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikilinin Ukrayna'nın Rusya saldırganlığına karşı kendisini koruması için destek konusunu ele aldığı kaydedildi.

Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını ve Rusya'daki gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı.

TRUDEAU'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Biden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Bunun Rusya'daki mevcut gelişmeler ışığında müttefikler ve ortaklarla yürütülen yakın koordinasyonun bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin Ukrayna'ya olan desteğini teyit ettiğine dikkati çekildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov'la görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikilinin bölgesel güvenlik gelişmeleri ve Ukrayna'da sahadaki dinamikleri ele aldığı ifade edildi.

ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinin aktarıldığı açıklamada, Ukrayna'nın savaş cephesindeki ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik yardımı alanındaki önceliklerin görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bakanlar yakın irtibatta kalmayı teyit etti.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Prigojin, saha kamplarına geri döneceklerini açıklamış, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

(AA)

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