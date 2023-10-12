ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin süreceği bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden ve Yardımcısı Harris, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in "kendisini savunması ve halkını koruması sürecinde" ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin devam edeceği iletildi.

Liderler, "Hamas teröristlerinin eşi benzeri görülmemiş ve dehşet verici saldırıları" karşısında düzenli temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı bildirilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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