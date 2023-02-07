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ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 10 ilde en az 2 bin 136 kişinin öldüğü deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 01:35
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ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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ABD Başkanı Joe Biden, merkez üssü Kahramanaraş olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Caumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, Erdoğan'ı telefonla arayan Biden'ın, depremde ölenler için taziyelerini ilettiği, yaralılara şifa dileğinde bulunduğu aktarıldı.

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