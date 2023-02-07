﻿ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, merkez üssü Kahramanaraş olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Caumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, Erdoğan'ı telefonla arayan Biden'ın, depremde ölenler için taziyelerini ilettiği, yaralılara şifa dileğinde bulunduğu aktarıldı.
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