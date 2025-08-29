ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama! 14 günlük süreyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını açıkladı. Trump, ayrıca diğer tüm suç kategorilerinde de büyük düşüşler yaşandığını kaydetti.

Trump, "Washington, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak" ifadelerini kullandı.

