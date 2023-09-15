ABD bir Türk bankasına big four atadı. 4 özel Türk bankasına hayali altın ticaretinden inceleme başlatılmıştı

Türkiye’de yerleşik özel bankaların pos makinaları üzerinden altın ticareti yapıldığı iddiasıyla başlatılan inceleme ilen ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Recep Canpolat ABD’de Türk bankasına ‘Big Four’ olarak adlandırılan 4 büyük denetim şirketinin de inceleme yapacağını söyledi.

ABD bir Türk bankasına big four atadı. 4 özel Türk bankasına hayali altın ticaretinden inceleme başlatılmıştı

Türkiye’de yerleşik özel bankaların pos cihazları üzerinden hayali altın ticareti yapıldığı iddiası mart ayında gündeme gelmişti. İstanbul’da 13 kişinin şikayeti ile başlatılan soruşturmada şikayetçiler yaşadıklarını SPK ve Merkez Bankası’nın yanı sıra ABD Hazinesi’ne bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne (OFAC) iletmişti.

DEVREYE BÜYÜK DENETİM ŞİRKLETLERİ DE GİRDİ

Kuzey Afrika üzerinden gerçekleştiği öğrenilen hayali altın ticareti ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Recep Canpolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’li yetkili kurumların yanı sıra ‘Big four’ olarak adlandırılan 4 büyük denetim şirketinin de incelemeye dahil edildiğini söyledi.

Canpolat’ın yaptığı paylaşım şöyle:

SON DAKİKA! ÖZEL HABER!… Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden pos makineleri üzerinden hayali altın ticareti ile ilgi olarak Türkiye’de yerleşik dört özel bankadan biri hakkında ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) dışında, Amerika Genel Müfettişlik Ofisi’de (USA Office Inspectrol General) inceleme başlattı. İncelemeye, bankayı denetleyen uluslararası Big Four, olarak tabir edilen, iki denetim şirketinin de dahil edildiği kaydedildi.

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BIG FOUR NEDİR?

ABD’de 4 büyük denetim şirketi ‘Big Four’ olarak adlandırılıyor. Söz konusu şirketler PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young ve KPMG International'dır.

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