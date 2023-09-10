ABD, Çin'e gittiği iddia edilen yaklaşık 1 milyon varil İran petrolüne el koydu

ABD hükümetinin, Çin'e gittiği iddia edilen yaklaşık 1 milyon varil İran ham petrolüne el koyduğu açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD, Çin'e gittiği iddia edilen yaklaşık 1 milyon varil İran petrolüne el koydu

Editör: İsa Karaarslan

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre ABD hükümeti, Çin'e gittiği iddia edilen yaklaşık 1 milyon varil İran ham petrolüne el koydu.

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre "Bu, İran petrolünün yasa dışı satışını ve taşınmasını kolaylaştırarak yaptırımları ihlal eden bir şirketle ilgili ilk cezai karardır" denildi.

Basın açıklamasında, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin 980.000 varilden fazla petrol sevk ettiği iddia edildi.

Adalet Bakanlığı, mahkeme belgelerine göre, "İran Devrim Muhafızları ve Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü'ne bağlı çok sayıda kuruluşun, petrolün kaynağını gizleme ve yasa dışı olarak Çin'e satma planına dahil olduğunu iddia etti.

Mahkeme dosyalarında ayrıca petrol satışlarından elde edilen gelirlerin, kitle imha silahlarının ve bunların dağıtım araçlarının yayılması, terörizme destek ve hem yerel hem de uluslararası insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere Devrim Muhafızları'nın tüm kötü niyetli faaliyetlerini desteklediği iddiaları da yer alıyor.

Nisan ayında, petrol taşıyan gemiyi işleten şirket Empire Navigasyon, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurma suçunu kabul etti. IRCG yaklaşık 2,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve üç yıl kurumsal gözetim cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanlığı'na göre şirketin gemisi Suez Rajan Limited, kaçak malları ABD'ye taşıdı ve "geminin Amerika Birleşik Devletleri'ne yolculuğuyla ilgili önemli masraflara katlandı".

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