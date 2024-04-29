Türkiye'nin dünya devi 2 tekstil şirketi iflasla boğuşuyor. Almanya İngiltere baş müşterisi

İş insanı Sabri Öztürk'ün 40 yıl önce Bursa Demiryolu Caddesindeki bir atölyede temellerini attığı Sateks Tekstil ile 1995 yılında Mustafa Öztürk tarafından kurulan Erciyes Tekstil, ekonomik sıkıntıları aşamayınca konkordato talebinde bulundu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 firmanın da konkordato taleplerini kabul etti. Mahkeme 16 Nisan 2024 tarihinden itibaren 3 aylık geçici mühlet verildiğini kararar bağladı. Bu süre içinde firmaların mallarının devri ve diğer işlemlerine kısıtlama getirildi. Firmaların konkordato komiseri olarak mali konularda uzman olduğu belirtilen Can Arpaçay görevlendirildi.

İHRACATINI SÜRDÜRÜYOR

Sateks Tekstil, Bursa’da 40 yıldır faaliyet gösteriyor ve aylık 600 ton üretim kapasitesine sahip şirket. Yıllık 4800 ton üretimi olan bu firma, polyester, pamuk, viskon, naylon, bobin ve muf boya üzerine hizmet vermeye devam ediyor.

Erciyes Tekstil ise 29 yıl önce Mustafa Öztürk tarafından kuruldu. O da ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Sateks Tekstil aylık 600 ton, yıllık 4800 ton üretim yapıyor. Polyester, pamuk, viskon, naylon, bobin ve muf boya üzerine hizmetlerini sürdüren Sateks İngiltere, Almanya, İtalya, Hong-Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere halen ihraç yapıyor.