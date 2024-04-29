Türkiye'nin dünya devi 2 tekstil şirketi iflasla boğuşuyor. Almanya İngiltere baş müşterisi

Kaynak: Bursa Hakimiyet
Türkiye'nin dünya devi 2 tekstil şirketi iflasla boğuşuyor. Almanya İngiltere baş müşterisi
Türkiye’nin tekstil sektöründeki önemli firmalarından Sateks Tekstil ve Erciyes Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinden bulundu. Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong-Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere halen ihraç yapıyor.

İş insanı Sabri Öztürk'ün 40 yıl önce Bursa Demiryolu Caddesindeki bir atölyede temellerini attığı Sateks Tekstil ile 1995 yılında Mustafa Öztürk tarafından kurulan Erciyes Tekstil, ekonomik sıkıntıları aşamayınca konkordato talebinde bulundu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 firmanın da konkordato taleplerini kabul etti. Mahkeme 16 Nisan 2024 tarihinden itibaren 3 aylık geçici mühlet verildiğini kararar bağladı. Bu süre içinde firmaların mallarının devri ve diğer işlemlerine kısıtlama getirildi. Firmaların konkordato komiseri olarak mali konularda uzman olduğu belirtilen Can Arpaçay görevlendirildi.

İHRACATINI SÜRDÜRÜYOR

Sateks Tekstil, Bursa’da 40 yıldır faaliyet gösteriyor ve aylık 600 ton üretim kapasitesine sahip şirket. Yıllık 4800 ton üretimi olan bu firma, polyester, pamuk, viskon, naylon, bobin ve muf boya üzerine hizmet vermeye devam ediyor.

Erciyes Tekstil ise 29 yıl önce Mustafa Öztürk tarafından kuruldu. O da ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Sateks Tekstil aylık 600 ton, yıllık 4800 ton üretim yapıyor. Polyester, pamuk, viskon, naylon, bobin ve muf boya üzerine hizmetlerini sürdüren Sateks İngiltere, Almanya, İtalya, Hong-Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere halen ihraç yapıyor.

sat5.jpg

sat-4.jpg

sat-2.jpg

sat1.jpg

tttttt.jpg

sateks.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi iflas etti. Devler arasında yer alıyordu
Türk enerji devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu
Ünlü restoran zinciri iflasın eşiğinde. 11 şubesini teker teker kapattı
Giyim devi iflas etti. Mağazaları kapanıyor
Son Haberler
İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı Gündem
İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
Instagram duyurdu. Artık uygulamaya giremeyeceksiniz Teknoloji
Instagram duyurdu. Artık uygulamaya giremeyeceksiniz
İYİ Parti Kurultayı’nı karıştıran ses kaydı: Yüzsüz, arsız, sen kimsin lan Gündem
İYİ Parti Kurultayı’nı karıştıran ses kaydı: Yüzsüz, arsız, sen kimsin lan
Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun'la gittiği İskoçya'da ilk aşkıyla karşılaştı. Göz göze fotoğraf çektirdi Spor
Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun'la gittiği İskoçya'da ilk aşkıyla karşılaştı. Göz göze fotoğraf çektirdi
Ünlü çikolata markasında plastik madde tespit edildi. Türkiye'de de satılıyor Gündem
Ünlü çikolata markasında plastik madde tespit edildi. Türkiye'de de satılıyor
Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu. 'Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım' Gündem
Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu. 'Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım'