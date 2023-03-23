23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan ramazan mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan ramazan mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ramazanın 1,8 milyar Müslüman için bereketli geçmesini diledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:18
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ramazanın 1,8 milyar Müslüman için bereketli geçmesini diledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan ramazan mesajı
+
Aa
-

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kutsal ramazan ayını kutlayan herkese huzurlu bir dönem diliyorum. ABD'de ve yurt dışında yaşayan Müslümanlar için, ramazan ayı aile ve toplumla birlikte dua etmek ve tefekkür etmek, yoksullara merhamet ve kucaklaşmayla hizmet etmek için kutsal bir dönemdir.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının yoksulluk, zulüm, çatışma ve doğal afetlerle mücadele edenler de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım etme sorumluluğunu yerine getirme zamanı olduğuna vurgu yapan Blinken, “Dünya genelindeki Müslümanlar da topluluklarında hizmet etmek suretiyle bu ayı anacaklardır. Bu ruhla, birçok büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız iftar yemekleri ve diğer etkinlikler düzenleyerek bu ayın güzel geleneklerini paylaşacaklar ve topluluklarımızda sosyal uyum, birliktelik ve çeşitliliği teşvik etme taahhüdümüzü göstereceklerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman dünyasındaki ortaklarına derin saygılarını ilettiklerini belirten Blinken,”Hem ülkemizde hem de yurtdışında tüm insanlar için din özgürlüğünü teşvik etmeye devam ediyoruz. 1,8 milyar Müslüman'a Ramazan'ın bereketli geçmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
2
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
3
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
5
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.