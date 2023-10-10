ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor

Blinken, İsrailli yetkililerle sahadaki durumu görüşecek ve ABD’nin desteğini belirleyecek.

ABD’den üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın önümüzdeki günlerde İsrail’i ziyaret edeceğini duyurdu. Miller, Blinken’ın İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durdurulması için çaba gösterdiğini ve ABD’nin İsrail’e vereceği desteği belirlemek için İsrailli yetkililer ile doğrudan iletişime geçmek istediğini söyledi.

Perşembe günü İsrail’de olacak

Miller, Blinken’ın Çarşamba günü ABD’den ayrılmasını ve perşembe günü İsrail’e varmasının beklendiğini açıkladı. Miller, “Bakan Blinken, İsrail hükümetinin üst düzey liderleriyle buluşmayı ve kendisi ve Başkanın cumartesi günkü ilk saldırılardan bu yana onlarla yürüttüğü görüşmeleri sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor” dedi.