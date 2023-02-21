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ABD Dışişleri Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi

 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Yunanistan ziyareti başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 23:19
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ABD Dışişleri Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi

ABD Dışişleri Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi
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İHA - Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaretinin ardından Yunanistan’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Çoğunluğu sol görüşlü ve savaş karşıtı olan göstericiler, sık sık NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Yunanistan’ın NATO planlarına dahil olmasına ve silahlanma programlarının artmasının karşı çıkan göstericiler, "Savaşlar onların, ölüler bizim” sloganı attı.

Göstericiler, hükümetin sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayırmasını talep ederek, Yunanistan’ın NATO nedeniyle gelecekte bir hedef haline gelebileceğine dikkat çektiler.

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