ABD Donanması’na ait dört gemi Gazze’ye liman inşa etmek için yola çıktı

Tuğgeneral Brad Hinson, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların büyük gemilerden küçük gemilere aktarılması için bir açık deniz platformu ve karaya çıkarılması için bir iskeleden oluşacak yeni tesisin "60 gün içinde" faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Operasyonda yaklaşık 500 askerin yer alacağını ifade eden Hinson, askerlerin zorlu ortamlarda su üzerinden idame desteği sağlayabildiğini ve bu kabiliyeti sağlamak için pek çok tatbikata katıldıklarını vurguladı.

Diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Larnaka Limanı’ndan yola çıkan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait gemi, Gazze Şeridi’ne doğru hareket etti. Bu gemi, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze’ye ulaştıracak. Geminin Gazze Şehri'nin güneyindeki bir iskeleye yanaşması bekleniyor.