ABD enflasyon rakamlarının piyasaya etkisi

Bugün küresel piyasalarda ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi.

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinden geldi.

Aylık bazda ise yüzde 0,3 beklentileri aştı.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2 olarak açıklanması bekleniyordu.

Beklentinin üzerinde gelen enflasyon rakamları Fed’in yakında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki piyasa beklentisi piyasa azaldı.

Açıklanan verilere göre, barınma, elektrik ve motorlu araç sigortalarında fiyat artışına işaret etti. İkinci el otomobil fiyatları ikinci ay üst üste artarken bu kalemde düşüş beklentileri gerçekleşmemiş oldu.

Bu da dolar tarafını güçlendirdi. Dolar endeksi TR saati ile 17.05’te 102.705 seviyesinde yukarı yönlü sert hareketlilik sergiliyor.

Dolar endeksinde görülen bu yükseliş değerli metaller tarafında baskı unsuru oldu.

Ons altın gelen rakamlarla beraber 2.025 dolar seviyesinde gevşemeler yaşıyor.

Ons gümüş ise 22.810 dolar seviyesinde aşağı yönlü bir sergiliyor.