ABD enflasyonu açıklandı. Altın ve dolarda dikkat çeken hareketlenme

ABD'de piyasaların dört gözle beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Amerika’da enflasyon beklentilerin de üzerine çıkarak yüzde 3,4 oranında artış gösterdi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre enerji ve gıda fiyatlarının içine dahil edilmediği çekirdek TÜFE aralık ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artacağı yönünde tahminlerde bulunulurken TÜFE, beklentileri aşarak 3,9 artış gösterdi.

ABD ENFLASYON VERİLERİNİN ARDINDAN PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Açıklanan enflasyon verisinin ardından saat 16.40'da spot piyasada gram altın sınırlı düşüşle 2050 liradan işlem görmeye devam ediyor. Türkiye’de ise Gün içerisinde dolar inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.