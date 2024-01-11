L’Oreal tekno güzellik vizyonunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
L’Oreal tekno güzellik vizyonunu açıkladı
L'Oréal, Türkiye'nin önde gelen Tekno-Güzellik şirketi olarak, 100 yılı aşkın deneyimiyle güzellik sektörünün geleceğini teknolojiyle birleştirerek şekillendiriyor.

whatsapp-image-2023-12-24-at-16-01-51-2-001.jpegL'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, şirketin 800'den fazla dijital güzellik servisinin bugüne kadar 40 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendiğini belirterek, global ölçekte yılda 1 milyar avroluk araştırma-geliştirme yatırımı ve 4.000 bilim insanıyla bilimsel odaklı çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

L'Oréal Türkiye, "Her Birimiz için Güzellik" anlayışını benimseyerek, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanırken her bireyin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Yeşil Bilim prensipleriyle geliştirdiği yeni ve son teknoloji ürünleriyle dünya genelindeki kullanıcılara ulaşıyor.
Türkiye'nin güzellik pazarının 2025'e kadar en az 2 katına çıkması beklenirken, Avrupa güzellik pazarının en hızlı büyüyen ülkesi olarak Türkiye'nin %16 katkı payıyla öne çıkacağı öngörülüyor. L'Oréal, bulunduğu kategorilerde %25'lik pazar lideri konumunu sürdürüyor.

Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun %40'ının kıvırcık saçlı, 2040 yılında ise nüfusun 2/3'ünün melanin zengini, daha koyu renkli bir tene sahip olacağı tahmin edilirken, bu değişen güzellik trendlerine uyum sağlama amacıyla L'Oréal Türkiye'nin inovatif ürünleri önemli bir rol oynayacak.

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