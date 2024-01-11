Kimya İhracatçılarından 2024 hedefleri

Dünyada 230 bölgeye ihracat gerçekleştirerek, 13,8 Milyar dolarlık rakama ulaştıklarını belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, bu ihracatları 13 alt sektörle birlikte yaptıklarını ifade etti.

YENİ HEDEF AÇIKLANDI

Yeni yılda hedeflenen rakamı ve pazar çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını dile getiren İKMİB Başkanı Adil Pelister 35 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Kurdaki oynaklığı da dikkat çeken düzeltme olmazsa büyüme tarafından gerileme yaşanabileceğini kaydeden Pelister reel kurda yüzde 60’ı yakalayamadıkları itirafında bulundu.

KİMYA İHRACATININ LİDERİ PLASTİK SEKTÖRÜ OLDU

2023 yılında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 9 milyar 164 milyon dolarla kimya ihracatında lider oldu.

İkinci sırada 8 milyar 333 milyon dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler öne çıkarken, anorganik kimyasallar ihracatı ise 2 milyar 765 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İLK 10’A AVRUPA ÜLKELERİ DAMGA VURDU

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla kimya ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında 7 Avrupa ülkesi dikkat çekti. Birinci sıraya Hollanda yerleşirken, en fazla kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak sıralandı.

Pelister: “2030 yılında 50 milyar dolarlık kimya ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz”

İKMİB Başkanı Adil Pelister, nitelikli ihracatı benimseyen ve ‘Vizyon 2030’ mottosuyla kimya sektörümüzün dünyaya açılmasına öncülük eden İKMİB olarak 2028 yılında 48 milyar dolar, 2030 yılında 50 milyar dolar ihracata ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceklerini söyledi.

Pelister, kimya sektörünün sürdürülebilir ihracat ile yeni dönemin oyun kurucuları arasında yer almasını istediklerini söyledi.