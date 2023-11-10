ABD: Gazze'nin kuzeyinde siviller için iki insani koridor oluşturulacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, "İnsanların Gazze'nin kuzey kesimindeki çatışma bölgelerinden çıkışına olanak tanıyan iki insani koridor oluşturulacak. Son birkaç gündür her gün 4-5 saat açık olan bu türden ilk koridor, şimdiden binlerce insanın daha güvenli alanlara ulaşmasını sağladı" dedi.

Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze sahili boyunca açılacak ikinci rotanın, binlerce kişinin daha "güneydeki daha güvenli alanlara" ulaşmasını sağlayacağını savundu.

"Filistinli sivillerin Gazze'den zorla tehcir edilmesini desteklemediklerini" hatırlatan Patel, "Gazze'yi evi olarak gören Filistinli sivillerin, bu çatışma sırasında herhangi bir nedenle ayrılmayı başarmışlarsa geri dönme olanağına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Patel, ABD'nin, çatışmadan sonra Gazze'nin "yeniden işgal edilmemesi" ve bölgeyi "abluka altına alma veya kuşatma" girişiminde bulunulmaması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.

UKRAYNA'DAKİ CAN KAYIPLARIYLA GAZZE'DEKİLERİ KARŞILAŞTIRMAYI "UYGUNSUZ" BULDU

"Rusya'yla savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıların sayısı kadar Gazzeli sivili öldüren İsrail'e ABD'nin neden yardım ettiği" sorulan Patel, "koşulların aynı olmadığını" söyledi.

Patel, "Bu koşullar tamamen farklıdır. Açıkçası böyle bir karşılaştırma yapmak inanılmaz derecede uygunsuz." değerlendirmesini yaptı.

BİDEN'DAN İNSANİ KORİDOR AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden da sosyal medya hesabından insani duraklamalara ilişkin açıklama yaptı.

Biden, haftalardır İsrail liderleriyle sivillerin güvenliğini sağlamak, rehinelerin serbest bırakılmasını desteklemek ve Gazze'ye yiyecek, su ve ilaç akışını artırmak için çatışmalarda insani duraklamaların önemi hakkında konuştuğunu belirtti.

İnsani malzeme ve yardımları artırmak için de ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Biden, "Bugünden itibaren insanların Gazze'deki düşman bölgelerden çıkışına olanak sağlayacak iki insani geçiş kapısı açılacak. Ve zaten binlerce kişinin güvenliğe ulaşmasını sağladılar" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL KARARLARINI KENDİ VERİYOR"

İsrail'in kararları kendi verdiğini vurgulayan Biden, "Masum Filistin halkını riske sokan, sivil halkın içine yerleşmiş bir düşmanla savaşıyorlar. Teröristler ile siviller arasında ayrım yapma ve uluslararası hukuka tam olarak uyma yükümlülükleri vardır. Bu duraklamalar sivillerin aktif çatışmalardan uzak, daha güvenli bölgelere gitmesine yardımcı olacak. Onlar doğru yönde atılmış bir adımdır. Sivil güvenliği savunmaya devam edeceğim ve Gazze halkının acılarını dindirmek için yardımları artırmaya odaklanacağım" dedi.