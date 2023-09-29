ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, emekliye ayrılmadan önce yaptığı konuşmada, Amerikan askerlerinin “diktatör özentisine” değil, anayasaya bağlılık yemini ettiğini söyledi.

KAYNAK: İHA
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması

Bu sözleri, eski ABD Başkanı Donald Trump’a gönderme olarak yorumlandı.

“Bir diktatör özentisine bağlılık yemini etmiyoruz”

Milley, 1 Ekim’de görev süresi dolacak olması nedeniyle Arlington’daki bir askeri üste düzenlenen resmi törende konuştu. Milley’in konuşmasında Amerikan askerlerinin “diktatör özentisine” bağlılık yemini etmediğini söylemesi, son dönemde gerginlik yaşadığı Trump’a gönderme olarak algılandı. “Biz bir ülkeye, bir kabileye, bir dine bağlılık için ant içmiyoruz. Bir krala, kraliçeye ya da tirana, diktatöre bağlılık yemini etmiyoruz. Bir diktatör özentisine bağlılık yemini etmiyoruz.” diyen Milley, bunlara değil, anayasaya bağlılık üzerine yemin ettikleri vurgusunda bulundu.

Trump’tan Milley’e suçlama

Trump, 27 Eylül’de, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti. Trump, Milley’i “arkasından iş çevirmekle” suçlayarak, “Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu” ifadesini kullanmıştı. Milley ise Trump’ın paylaşımlarının ardından kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağlamak için “gerekli tedbirleri alacağını” söylemişti.

Biden’dan Milley’e övgü

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı konuşmada, Milley’in Panama’dan Haiti’ye, Afganistan’dan Irak’a birçok savaş bölgesinde görev yaptığını belirterek, askeri kariyerini ve vatanseverliğini övdü. Dünyanın güvenlik açısından en karmaşık anlarından birinde Milley’in ABD ordusuna rehberlik ettiğini kaydeden Biden, “NATO’dan Hint-Pasifik’e, AUKUS gibi yeni stratejik ortaklıklar kurmaya, gücümüzü siber ve uzay alanlarında en ileri seviyede tutmaya kadar ABD’nin mevcut ittifaklarını güçlendirmede kritik rol oynadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Senatör Tuberville’i eleştirdi

Biden diğer yandan isim vermeden Senato’da Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville’e yüklendi. Terfi ve atamaların gecikmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Biden, “Uzun zamandır buradayım. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu çok çirkin bir tutum ve buna bir son verilmesi gerekiyor. Terfileri, kariyerleri, aileleri, gelecekleri bir senatörün siyasi gündemi ve diğer 47 senatörün sessizliği tarafından rehin alındı.” diye konuştu. Biden, Kongre’de yeni bütçe üzerinde hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümetin “kapanma” riskine de değinerek, kapanmanın askerler ve aileleri için doğurabileceği olumsuz etkilere işaret etti.

Brown ikinci siyahi Genelkurmay Başkanı olacak

Biden, yeni Genelkurmay Başkanı Brown’ın da deneyimli ve vatansever bir asker olduğunu söyledi. Tuberville’in, genel uygulama gereği Senato’da oylama yapılmasına ihtiyaç duyulmadan mutabakat halinde Pentagon’a yapılacak atamaları, Bakanlığın kürtaj politikaları nedeniyle marttan bu yana engellemeyi sürdürmesi nedeniyle geçen hafta Brown’ın ataması 11’e karşı 83 oyla kabul edilmişti. Brown, ülke tarihinde Colin Powell’dan sonra Genelkurmay Başkanlığı yapacak ikinci siyahi Amerikalı olacak.

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