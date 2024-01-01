ABD geri çekiyor. Dünya bu iddiayı konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
ABD geri çekiyor. Dünya bu iddiayı konuşuyor
ABD’nin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisini geri çekeceği iddia edildi.

Amerikan ABC News’in adını açıklamak istemeyen iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ekim ayının ortalarından bu yana bölgede görev yapan uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un yakın zamanda görev talimatlarının değişeceğini bildirdi.

Söz konusu yetkililer, ülkenin envanterindeki en büyük ve yeni uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemilerinin, "ilerleyen günlerde" Doğu Akdeniz'den ayrılacağını öne sürdüler.

Geminin asıl konuşlu oldukları Virginia eyaletindeki Norfolk limanına döneceği kaydedildi.

Aynı yetkililer, İsrail'e destek amacıyla bölgede halen çok sayıda gemi ve kruvazörün bulunduğunu ve Tel Aviv'e destek konusunda bir değişim olmadığını dile getirdiler.

Geminin geri çekilmesine ilişkin Pentagon'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarının hemen ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yardıma hazır olması için uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı vermişti.

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