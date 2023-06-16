ABD, Güney Kore ve Japonya’dan üçlü zirve

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho Tae-yong, üçlü güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.

ABD, Güney Kore ve Japonya’dan üçlü zirve

Görüşmede Kuzey Kore, Doğu ve Güney Çin Denizi ile Tayvan Boğazı’ndaki durum ele alındı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho Tae-yong ile görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın görüşmede üçlü ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çektiği kaydedildi.

Sullivan'ın ayrıca Japonya ve Güney Kore'nin ikili ilişkilerini güçlendirmek için attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Ulusal güvenlik danışmanları, Kuzey Kore'nin yasadışı nükleer ve füze programı ile son provokasyonlarını ele aldı, koordinasyonu güçlendirmek için atılacak adımlara karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde iş birliği fırsatlarını masaya yatıran tarafların Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın önemini vurguladığı belirtildi. Ulusal güvenlik danışmanlarının kritik ve gelişmekte olan teknolojiler, enerji güvenliği ve ekonomik baskılara karşı mücadele dahil olmak üzere ekonomik-güvenlik iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdiği ifade edildi. Sullivan'ın ülkesinin Japonya ve Güney Kore'nin savunmasına olan sarsılmaz bağlılığını yinelediği vurgulandı.

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