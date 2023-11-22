ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, el konulan varlığın "domuz kasaplığı" (pig butchering) olarak bilinen ve sahte kripto ticaret platformları oluşturularak 70'den fazla kişinin dolandırılmasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether'e el konulduğu kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasının Tether'in insan kaçakçılığıyla bağlantılı olarak 225 milyon dolar değerindeki varlığı dondurduğunu açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Kripto para ekosistemindeki büyük şirketlerden biri olan Tether'den dün yapılan açıklamada, bir soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapıldığı ve Güneydoğu Asya'daki bir insan kaçakçılığı örgütüyle bağlantılı yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki kripto paranın dondurulduğu bildirilmişti.

"Domuz Kasaplığı" olarak adlandırılan dolandırıcılık yönteminde dolandırıcılar, sosyal medya, mesajlaşma ve flört uygulamaları üzerinden kurbanlarının güvenini kazanarak onları sahte kripto para alım satım platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyor.