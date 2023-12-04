ABD ile Çin arasında gerilim devam etmiyor. Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldiler

ABD ile Çin arasında devam eden gerilim bu kez de Güney Çin Denizi'nde yaşanıyor. ABD'ye ait bir geminin bölgeye girmesi Çin tarafında kızgınlık yaşattı.

KAYNAK: İHA
ABD ile Çin arasında gerilim devam etmiyor. Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldiler

Çin ile ABD arasında yeniden Güney Çin Denizi gerginliği yaşanıyor. Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait bir geminin yasadışı olarak Güney Çin Denizi’ne giriş yaptığı belirtildi. Açıklamada, geminin yakın zamanda Güney Çin Denizi’nde tartışmalı bir ada olan Filipinler’in batısındaki mercanadası İkinci Thomas Shoal yakınlarına kadar geldiği kaydedilirken, “ABD bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, ABD’nin Çin’in egemenliğini ihlal ettiği vurgulandı. ABD gemisinin yakından takip edildiği ve “Çin’in sahadaki birliklerinin, ulusal egemenliği savunmak için her zaman yüksek alarmda olduğu” aktarıldı.

“ABD, YILLARDIR GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE FAALİYET GÖSTERİYOR”

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada ise Independence Sınıfı Kıyı Muharebe gemisi USS Gabrielle Giffords'un uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi’ndeki uluslararası sularda rutin operasyonlar yürüttüğü bildirildi. Açıklamada, “ABD 7. filosu, yıllardır her gün Güney Çin Denizi’nde faaliyet gösteriyor. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonumuzu desteklemek için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etmekten vazgeçmeyeceğiz” denildi.

FİLİPİNLER, 2 GEMİYİ GÜNEY ÇİN DENİZİ'NE KONUŞLANDIRMIŞTI

Filipinler tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde Çin donanmasına ait gemilerinin sayısında "endişe verici" bir artış gözlemlendiği belirtilerek, 2 geminin Güney Çin Denizi'ne konuşlandırıldığı aktarılmıştı.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor.

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