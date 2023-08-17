ABD ile İran anlaştı. Türkiye'nin dibinde bambaşka bir adım atıldı

İran ile ABD arasında tutuklu takası ve Tahran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlıklarının serbest bırakılması süreci devam ederken İran'ın Irak'taki milis gruplara ABD güçlerine saldırılardan kaçınma çağrısı yaptığı iddia edildi.

KAYNAK: AA
ABD ile İran anlaştı. Türkiye'nin dibinde bambaşka bir adım atıldı

Üst düzey Iraklı siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, 15 Ağustos'ta Irak'a gizli bir ziyarette bulundu.

Kaani'nin ziyareti sırasında bazı Iraklı siyasetçi ve İran destekli milis grupların liderleriyle güvenlik ve siyasi gelişmeler ekseninde görüşmelerde bulunduğunu aktaran ve isminin açıklanmasını istemeyen Irak'taki iktidar koalisyonundan üst düzey bir yetkili, "Kaani, salı günü Bağdat'a uçakla geldi. Birçok siyasi ve hükümet yetkilisiyle bir araya geldi. Başbakan (Muhammed Şiya) es-Sudani ile de görüşmesi bekleniyor." dedi.

İranlı komutanın ziyarette, Irak hükümeti ile ABD arasındaki stratejik savunma anlaşmasını, Iraklı milisler ile Irak hükümeti arasındaki anlaşmazlıkları ve çatışmaları azaltma konularını ele almayı amaçladığını aktaran Iraklı üst düzey yetkili, "Kaani, İslami direnişin koordinasyon kurulu içindeki liderlerini, şu anda ABD'ye ve küresel koalisyon güçlerine karşı tüm askeri operasyonları durdurmaya çağırdı." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve İran'ın nükleer programının kontrol altına alınması için taraflar arasında Katar, Umman, Irak ve İsviçre aracılığıyla dolaylı görüşmeler yürütülüyordu. Görüşmeler kapsamında iki ülke 10 Ağustos'ta tutuklu takası ve yaptırım nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'ın 6 milyar dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda mutabakata varmıştı.

İngiliz Financial Times'ın dün adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde ise Umman ve Katar'daki dolaylı görüşmelerde, Washington'un Tahran'dan Rusya'ya kamikaze İHA'nın yanı sıra İHA yedek parçası satışını durdurmasını istediği öne sürülmüştü.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor Güncel
Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor
Kaan Urgancıoğlu'ndan müjdeli haber. Herkesten sır gibi saklıyordu Magazin
Kaan Urgancıoğlu'ndan müjdeli haber. Herkesten sır gibi saklıyordu
Atatürk’e küfür etti 33 bin hain de beğendi. Bu ülkenin vatansever hakimleri savcıları nerede Güncel
Atatürk’e küfür etti 33 bin hain de beğendi. Bu ülkenin vatansever hakimleri savcıları nerede
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn özür diledi Dünya
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn özür diledi
UEFA'nın yılın futbolcusu adayları belli oldu. İşte ilk 3 isim Spor
UEFA'nın yılın futbolcusu adayları belli oldu. İşte ilk 3 isim
Eskişehir'de tarla yangını: 30 dönümlük alan zarar gördü Güncel
Eskişehir'de tarla yangını: 30 dönümlük alan zarar gördü
Haraç istediler vermeyince öldüresiye dövüp vurdular! Ankara değil sanki Teksas Güncel
Haraç istediler vermeyince öldüresiye dövüp vurdular! Ankara değil sanki Teksas