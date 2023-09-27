ABD ile İran'ın arası geriliyor. Trump dahil 73 ABD'li hakkında iddianame hazırlandı

Şiraz kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Yargı Erki Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Musaddık, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili Tahran'ın yürüttüğü yargı süreci hakkında bilgi verdi.

Süleymani'nin Irak hükümetinin resmi daveti üzerine Bağdat'ta bulunduğu sırada suikasta uğradığını söyleyen Musaddık, bunun "İran ulusal güvenliğine karşı açık bir terör eylemi" olduğunu ifade etti.

Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yargılanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve konuyla ilgili 60 cilt halinde hukuki belgenin toplandığını aktaran Musaddık, "Suikastla ilgisi olan 97 kişi tespit edildi. Şu ana kadar 73 Amerikalı hakkında iddianame hazırlandı. Bunlar arasında terör saldırısının emrini açıkça veren ABD'nin eski Başkanı Trump da bulunuyor." dedi.

İranlı yargı yetkilisi, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda rolü olabileceği değerlendirilen ancak isimlerini açıklamadığı 9 ülkeye de ayrı ayrı adli işbirliği talepleri gönderildiğini ve bu taleplere karşılık bazı yanıtlar alındığını aktardı.

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran yönetimi, Trump ile birlikte dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Haspel gibi Amerikalı yetkilileri "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.