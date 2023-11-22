ABD Irak'ta İran destekli milislerin iki tesisini vurdu

ABD'nin Irak'ta İran destekli silahlı grupların kullandığı iki tesisi hedef aldığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
ABD Irak'ta İran destekli milislerin iki tesisini vurdu

Irak'taki ABD güçleri, İran destekli silahlı grupların kullandığı iki tesise saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (USCENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Saldırılar, İran'ın ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerini hedef aldığı, kısa menzilli balistik füzelerin kullanıldığı 21 Kasım'daki saldırı da dahil olmak üzere tüm saldırılara doğrudan yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Adının açıklanmamasını isteyen ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD savaş uçaklarının başkent Bağdat'ın güneyindeki Anbar ve Curf el-Sahar yakınlarında Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) operasyon merkezini ve Kataib Hizbullah komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını aktardı.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup olarak biliniyor.

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