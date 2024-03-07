ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia

Kaynak: AA
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia
İsrail’in Hamas ile girdiği savaşta İsrail’e sonsuz destek verdiğini söyleyen ABD’nin, İsrail’e en az 100 kez gizlice silah sattığı iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen savaşta, başından beri İsrail’i desteklediğini vurgulayan ABD’nin İsrail’e en az 100 defa gizlice silah sattığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen yetkilileri kaynak gösterdiği haberde, ABD Kongresinin üyeleri, Amerikalı yetkililer tarafından gerçekleştirilen gizli oturumda konuya ilişkin bilgilendirildi.

Washington Post gazetesi tarafından kaynak gösterilen Yetkililer, ABD'nin İsrail'e binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba, yer altı sığınaklarını hedef alan füzeler, hafif silahlar ve diğer ölümcül malzemelerden oluşan 100'den fazla askeri satışa gizlice onay verdiğini ve bu silahları gönderdiğini iddia etti.

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“İSRAİL’E OLAĞANÜSTÜ SAYIDA GİZLİ SATIŞ YAPILDI”

Merkezi ABD’nin Washington eyaletinde bulunan uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International'ın yöneticisi ve ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin eski kıdemli yetkilisi Jeremy Konyndyk, ABD’nin İsrail’e kısa sürede "olağanüstü" sayıda gizli satış yapıldığını ifade etti.

Konyndyk, satışların ABD yardımı olmadan İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdüremeyeceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

İSRAİL'E 14 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

ABD Senatosu, 13 Şubat tarihinde Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketini onaylamıştı. Onaylanan paketin içerisinde İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolarlık yardım ücreti de yer alıyor.

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PAKET ONAYI İÇİN SON İMZA BIDEN’DA

ABD Senatosu tarafından onaylanan paket, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak. Paketin yasalaşması için önce Temsilciler Meclisinin onayı, ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın imzası gerekiyor.

ABD'nin Dış Yardım Yasası, ABD hükümetinin insani yardımlarının başka bir ülke tarafından kısıtlanması ya da engellenmesinden Başkan'ın haberdar olması durumunda söz konusu ülkeye yardımları yasaklıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrailli bazı bakanların sınırlarda ABD'nin insani yardım girişini engellemesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Miller, bakanların davranışının "kabul edilemez" olduğunu ve sona ermesi gerektiğini söylemişti.

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