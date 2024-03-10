Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı

Kaynak: Odatv
Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte, bir vatandaş tarafından protesto edildi.

ABD’de seçimler yaklaşırken Başkan Joe Biden da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Biden, seçimler için, bir etkinlikte konuşma yaptığı esnada, bir eylemci tarafından protesto edildi. Biden, konuşma yaparken ön sıraya gelen protestocu, ABD Başkanına, "Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın. On binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor" diye haykırdı.

Eylemci, Biden’ı protesto ederken Biden yanlısı ABD vatandaşları, protestocuyu yuhalayarak susturmaya çalıştı. Protestocu daha sonra takım elbiseli kişiler tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

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