Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı

ABD’de seçimler yaklaşırken Başkan Joe Biden da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Biden, seçimler için, bir etkinlikte konuşma yaptığı esnada, bir eylemci tarafından protesto edildi. Biden, konuşma yaparken ön sıraya gelen protestocu, ABD Başkanına, "Sen bir diktatörsün Joe, sen bir soykırımcısın. On binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor" diye haykırdı.

Eylemci, Biden’ı protesto ederken Biden yanlısı ABD vatandaşları, protestocuyu yuhalayarak susturmaya çalıştı. Protestocu daha sonra takım elbiseli kişiler tarafından salondan dışarı çıkarıldı.