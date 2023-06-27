ABD İsrail'in yerleşim genişletme planlarından rahatsız

Editör: Osmancan Erok

İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin 700 yeni ev yapma planları ABD tarafından kaygıyla karşılandı.

Açıklanan yerleşim yeri genişletme planlarından sonra Batı Şeria'da çatışmalar şiddetlenmişti.

Bir ABD'li yetkili, Washington'un gelişmeden "derinden rahatsız olduğunu" söyledi.

Yetkili, yerleşimlerin genişletilmesini "iki devletli bir çözümün coğrafi uygulanabilirliğini baltalıyor, gerilimleri artırıyor ve iki taraf arasındaki güvene daha fazla zarar veriyor" diyerek kınadı.