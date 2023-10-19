ABD, Japonya ve Avustralya'dan ortak tatbikat

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara ve Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles, Japonya'da bir araya geldi. Başkent Tokyo'da gerçekleşen ikili görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Kihara, ülkesinin Avustralya ile ortak değerleri ve stratejik hedefleri paylaştığını söyledi.

Bu nedenle ortak tatbikatlar ve teknoloji paylaşımı dahil birçok alanda ikili işbirliğinin geliştiğine dikkat çeken Kihara, “Bir sonraki hedefimiz ise Japonya ve Avustralya'nın bölgede ortaya çıkan acil durumlara birlikte hazır olmasını sağlamak üzere işbirliğimizi geliştirmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Japonya ve Avustralya'nın ABD'nin müttefiki olduğuna dikkat çeken Marles ise, iki ülkenin de en büyük ticaret ortağı olan Çin ile “karmaşık” bir ilişkisinin olduğunu vurgulayarak, “Avustralya'nın ulusal güvenliğini düşündüğümüzde, Japonya ile kurulacak iyi ilişkiler bunun merkezinde yer alıyor”dedi. Marles, Japonya-Avustralya Karşılıklı Erişim Anlaşması’nın yürürlüğe girmiş olmasının “heyecan verici” olduğunu kaydetti.

JAPONYA-ABD-AVUSTRALYA ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Kihara ve Marles’ın görüşmesinin ardından Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda karşılıklı güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile üçlü güvenlik işbirliğinin ele alındığı bildirildi. Tarafların Kasım ayında yapılması beklenen “Yama Sakura” ve Şubat ayında yapılması planlanan “Keen Edge” adlı ABD-Japonya komuta tatbikatlarına ilk kez Avustralya kuvvetlerinin de katılması konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

"JAPONYA VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"

Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, Japonya'nın “vazgeçilmez bir ortak” olduğu vurgulandı. “Eşi görülmemiş stratejik uyumumuz ve bölgede barışı korumaya yönelik daimi ilgimiz işbirliğimize yön veriyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bakanlar, savunma işbirliğimize yeni bir boyut kazandıran ve güçlerimizin ortak hareket kabiliyetini artıran dönüm noktası niteliğindeki Japonya-Avustralya Karşılıklı Erişim Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladılar" denildi.

ABD'nin yakın müttefiki olan Japonya ve Avustralya, Çin'in bölgede artan askeri varlığına karşı son yıllarda ikili işbirliğini güçlendirmişti. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında iki ülke arasındaki askeri personel transferini ve ortak tatbikatlar ile afet yardım operasyonları için silah ve malzeme nakliyesini kolaylaştıran Japonya-Avustralya Karşılıklı Erişim Anlaşması yürürlüğe girmişti.