ABD Kanada sınırı kapatıldı

ABD ile Kanada’yı birbirine bağlayan köprüde gerçekleşen patlama nedeniyle sınır geçişi kapatıldı.

KAYNAK: AA
ABD Kanada sınırı kapatıldı

ABD ile Kanada sınırında yer alan Rainbow Köprüsü'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Olay sonrası köprü sınır geçişlerine kapatıldı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda alevler içinde kalan bir güvenlik noktasının görüntüleri yer aldı.

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