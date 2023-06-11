ABD Kanser ilacı kıtlığı ile boğuşuyor

Tedarik sıkıntısının nedenleri arasında Hindistan'daki bir fabrikanın kapanması, ilaçların düşük maliyetli olması ve ilaç şirketlerinin üretim yapmaya teşvik edilmemesi sayılıyor.

Tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı hastalar tedavi aralarını uzatmak veya farklı merkezlere gitmek zorunda kalıyor. Bu da tedavinin etkinliğini ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sorunu çözmek için Çinli bir üreticiden kemoterapi ilacı ithal etmeye başladığını duyurdu. Ancak Amerikan Kanser Derneği CEO'su Dr. Karen Knudsen, bu hamlenin sadece kısa vadeli bir çözüm olduğunu ve kemoterapi ilacı kıtlığının sürekli tekrarlayan bir sorun olduğunu vurguladı.