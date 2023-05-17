ABD Kongresi'ndeki gösteriye gözaltı

ABD'nin başkenti Washington'da, Kongre binasında devam eden borç limitiyle ilgili bütçe görüşmelerini protesto eden grubun üyeleri gözaltına alındı.

ABD Kongresi'ndeki gösteriye gözaltı

Washington'da bir araya gelen bir grup gösterici, Kongre binasında yaptıkları protesto olayla bitti, eylemciler gözaltına alındı.

Protestoyu gerçekleştiren, Popüler Demokrasi Merkezi üyesi göstericilerden bazıları kelepçelendi, Kongre dışına çıkarıldı.

Protestocular, Demokrat temsilcilerin, Cumhuriyetçi Partinin borç limitini yükseltme karşılığında harcama kesintileriyle ilgili yasayı geçirme çabalarını desteklememelerini de talep etti.

Bazı göstericilerin taşıdığı dövizlerde "Hayatımız pazarlık konusu değil" ifadesi yer aldı.

Duruma hakim olmaya çalışan polis, göstericileri zorla Kongre binasından çıkardı.

ABD BÜTÇESİ BORÇ LİMİTİ

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.(AA)

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