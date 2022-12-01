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ABD, Kuzey Kore'ye yönelik somut önlemler için Güney Kore ve Japonya ile çalışıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'ye yönelik somut önlemlerin etkili biçimde uygulanması için Güney Kore ve Japonya ile çalıştıklarını bildirdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:27
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ABD, Kuzey Kore'ye yönelik somut önlemler için Güney Kore ve Japonya ile çalışıyor

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik somut önlemler için Güney Kore ve Japonya ile çalışıyor
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Yonhap ajansının haberine göre Sullivan, Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen foruma çevrim içi katıldı.

ABD'nin stratejik kabiliyetlerinin bölgede daha görünür olabileceğini kaydeden Sullivan, Seul - Washigton Genişletilmiş Caydırıcılık Strateji ve Danışma Grubu'nun (EDSCG) çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve Güney Kore liderlerinin kasımda Kamboçya'da "genişletilmiş caydırıcılık" konusunu görüştüklerini dile getiren Sullivan, Kuzey Kore'ye yönelik somut önlemlerin etkili biçimde uygulanması için Güney Kore ve Japonya ile çalıştıklarını ifade etti.

ABD'nin Seul ve Tokyo yönetimleriyle "genişletilmiş caydırıcılık" konusuna ilişkin görüşmeleri sürdüreceğini kaydeden Sullivan, müttefiklerle ikili ve çok taraflı formatlarda hassas nükleer silahlar konusuna daha derinlemesine kafa yorulacağını vurguladı.

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