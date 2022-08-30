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Uçakta sigara tartışması güldürdü. Kim aldı bu magandayı uçağa

Corendon Airlines'in Kayseri'ye gidecek olan uçağında yolcularla tartışan vatandaş ile uçuş görevlisi arasında diyalog yaşandı. Uçuş görevlisinin “Sayın yolcularımız” demesiyle başlayan diyalog ortamı, vatandaşın karşılık vermesiyle farklı bir hal aldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:38
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Uçakta sigara tartışması güldürdü

Uçakta sigara tartışması güldürdü. Kim aldı bu magandayı uçağa
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Corendon Airlines'in Kayseri'ye gidecek olan uçağındaki bir yolcunun isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Bir konu hakkında "Burada mağdur olan benim" diyerek yolcularla tartışan vatandaşın, uçuş görevlisiyle girdiği diyalog izleyenleri güldürdü.

Vatandaş, uçuş görevlisinin "Sayın yolcularımız" demesiyle "He sayın yolcularım" diye karşılık verdi. Ardından uçuş görevlisi, "He aynen sayın yolcularımız aynen. Bir 50 dakika sabredeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ardından vatandaş "Tamam 50 dakika içerisinde ben bir sigara içeyim, sigara içilecek yer de yok" diye konuştu. Uçuş görevlisi bu kez "Sigara içmene bir şey demiyorum ama cezası var. Cezasını öderim dersen gel iç burada" diye yanıt verdi.

Bu kez yolcu "Kaç para" diye sorunca uçuş görevlisi "Gel burada söyleyim ben sana kaç para olduğunu" dedi.

Tam o esnada ise bir başka yolcu "Atın şunu ya" deyince sigara krizine giren yolcu "Beni mi atacaksın" diye karşılık verdi. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri güldürdü.

O anlar, uçaktaki bir yolcu tarafından kaydedildi.

(Oda TV)

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