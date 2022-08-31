Uçak bileti fiyatlarına zam geldi. Bugün itibariyle zam yürürlüğe girdi

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle marketlerdeki birçok ürüne zam yapıldı. Vatandaşlar geçimini sağlamakta zorlanırken bir zam haberi de uçak biletlerine geldi.

Aralık 2021’de 499 TL olan iç hatlardaki tavan fiyat, haziran ayı sonunda 990 TL’ye çıkarıldı. Bu fiyat son olarak ise bugün yürürlüğe giren 1.149 TL’ye yükseltildi. Bu rakamla birlikte zam oranı yılbaşından itibaren yüzde 130 olarak kaydedildi.

Konuyla alakalı Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre; dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise iç hatlardaki uçuşların azalması olarak kaydedildi. Bu durum bir taraftan tavan fiyat, diğer taraftan talep yetersizliğine bağlandı.

2022 yılı içerisinde 5 kez artırılan tavan fiyat (Ekonomi sınıfı) 9 ayda 500 liradan 1.150 liraya kadar yükseltildi.

Business sınıfının fiyatları ise son olarak 4148.74 TL olarak belirlendi.