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Uçak bileti fiyatlarına zam geldi. Bugün itibariyle zam yürürlüğe girdi

En son Haziran ayında yurt içi uçuşlarındaki tavan fiyat tarifesi 899 TL’den 990 TL’ye yükseltilmişti. Yeni tavan fiyat 1.149 TL'ye yükseltildi. Bu zamla birlikte 2022 yılının başından itibaren uçak biletlerine yüzde 130 zam gelmiş oldu. Yeni zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:32
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:34
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Uçak biletlerine zam geldi

Uçak bileti fiyatlarına zam geldi. Bugün itibariyle zam yürürlüğe girdi
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Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle marketlerdeki birçok ürüne zam yapıldı. Vatandaşlar geçimini sağlamakta zorlanırken bir zam haberi de uçak biletlerine geldi.

Aralık 2021’de 499 TL olan iç hatlardaki tavan fiyat, haziran ayı sonunda 990 TL’ye çıkarıldı. Bu fiyat son olarak ise bugün yürürlüğe giren 1.149 TL’ye yükseltildi. Bu rakamla birlikte zam oranı yılbaşından itibaren yüzde 130 olarak kaydedildi.

Konuyla alakalı Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre; dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise iç hatlardaki uçuşların azalması olarak kaydedildi. Bu durum bir taraftan tavan fiyat, diğer taraftan talep yetersizliğine bağlandı.

2022 yılı içerisinde 5 kez artırılan tavan fiyat (Ekonomi sınıfı) 9 ayda 500 liradan 1.150 liraya kadar yükseltildi.

Business sınıfının fiyatları ise son olarak 4148.74 TL olarak belirlendi.

 

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Vatandaş
31.08.2022 11:57
Yöneticiler daha fazla maaş alması için..vatandaş önemli değil..önemli olan üç beş kişi  
 
eyvah çarpılacaz
31.08.2022 11:53
çok garip, devlet %70 küsür açıklayıp nasıl %130 zam yapıyor.. bundada bi hayır vardır inşallah..akpnin konomi sistemi "bunda da bir hayır vardır"..  
 
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