ABD, Meksika sınırına bin 500 asker gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden, güvenliği sağlamaya yardımcı olmak için Meksika sınırına bin 500 asker gönderilmesi emri verdiği iddia edildi.

ABD, Meksika sınırına bin 500 asker gönderecek

ABD, Meksika sınırında güvenliği artıracağı öne sürüldü. ABD Basınında yer alan haberlerde, Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması ve uyuşturucu ile mücadele amacıyla ABD Başkan Joe Biden tarafından ülkenin güneybatı sınırına geçici olarak bin 500 askerin gönderilmesi emri verildiği iddia edildi. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, askerlerin idari görevler, veri girişi ve depo desteği gibi geri hizmetlerde görev alarak, sınırda görevli olan ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi ekiplerinin saha çalışmalarına odaklanmasına destek olacaklarını belirtirken, geçici görevin süresinin 90 gün olduğunu ancak bu sürenin uzatılabileceğini bildirdi.

ABD hükümeti son günlerde Meksika sınırından ülkeye sokulan fentanil adlı ölümcül uyuşturucu ile yoğun şekilde mücadele ediyor. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek başlatılan ve karayoluyla sınırı geçen düzensiz göçmenlerin Meksika’ya iade edilmesine imkan veren “Meksika’da kal” uygulamasının da 11 Mayıs 2023 tarihinde bitecek olmasının Başkan Biden’ın bu kararında etkili olduğu düşünülüyor.

ABD’de ayrıca 2021 yılında 107 bin 622 kişi aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

Gelecek seçimlerde tekrar aday olmayı düşünen Biden’ın göreve geldiği 2021 yılından beri, küresel Covid-19 salgını ve ekonomik krizin de etkisiyle ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sayısında ciddi artış yaşandı. (İHA)

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