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Fed'in yeni faiz planı belli oldu

ABD Merkez Bankası Fed'in yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarında, faiz artırım hızının yakında yavaşlatılacağına dair sinyaller olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:17
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ABD Merkez Bankası Fed tutanaklarında, faiz oranlarındaki artışın yavaşlayacağına dair sinyal

Fed'in yeni faiz planı belli oldu
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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.  ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.

HENÜZ YETERLİ VERİ YOK

Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi. Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları kaydedilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığı aktarıldı.

Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor. (AA)

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