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Doları olanlar şaşkın. Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk yaşandı 

FED'in açıkladığı faiz kararları sonrası tüm dünyada değer kazanan ABD doları, 32 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte gelişmeye ilişkin detaylar..

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:57
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Doları olanlar şaşkın. Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk yaşandı 

Doları olanlar şaşkın. Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk yaşandı 
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Dünyada Covid-19 pandemisi sonrası yayılan enflasyon dalgasıyla mücadele eden ABD Merkez Bankası (FED), şahin bir politika izleyerek, faizleri arttırma kararı aldı.

Kararın ardından Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Mynet'te yer alan habere göre, yende yaşanan gerileme Japonya'da yetkililerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu.

Japonya'da yetkililer yenin dolar karşısındaki keskin değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip ettiğini dile getirmişti.

Japonya, yenin dolar karşısında geçen ay keskin şekilde değer kaybederek 145 seviyesini aşmasıyla birlikte uzun süreden sonra ilk defa yene müdahale etmişti. Bu müdahaleye rağmen dolar yen karşısında değer kazanmaya devam etmişti.

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