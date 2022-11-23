Doları olanlar şaşkın. Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk yaşandı 

Dünyada Covid-19 pandemisi sonrası yayılan enflasyon dalgasıyla mücadele eden ABD Merkez Bankası (FED), şahin bir politika izleyerek, faizleri arttırma kararı aldı.

Kararın ardından Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Mynet'te yer alan habere göre, yende yaşanan gerileme Japonya'da yetkililerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu.

Japonya'da yetkililer yenin dolar karşısındaki keskin değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip ettiğini dile getirmişti.

Japonya, yenin dolar karşısında geçen ay keskin şekilde değer kaybederek 145 seviyesini aşmasıyla birlikte uzun süreden sonra ilk defa yene müdahale etmişti. Bu müdahaleye rağmen dolar yen karşısında değer kazanmaya devam etmişti.